طاجيكستان: العلاقات مع إيران تمضي بوتيرة إيجابية

وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في العاصمة دوشنبة، استعرض مهرالدين الانشطة الدبلوماسية لبلاده خلال النصف الاول من العام الجاري، ووصف العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها ايجابية.



ووجه الشكر والتقدير للدول منها ايران والمنظمات التي قدمت العون لبلاده في هذه الظروف الصعبة لتفشي فيروس كورونا.



وفي الرد على سؤال حول تقييمه للعلاقات الراهنة بين طاجيكستان وايران قال، انه مثلما صرحنا مرارا في السابق وعبر وسائل الاعلام فان التعاون بيننا وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية يمضي الى الامام جيدا منذ حزيران العام الماضي.



ونوه الى الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى دوشنبة في 15 يونيو العام الماضي للمشاركة في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في اسيا" واللقاء بين رئيسي البلدين والذي تم فيه بحث مختلف قضايا التعاون ومنها ضمنها الاقتصادية والاجتماعية واضاف، انه فضلا عن ذلك فقد جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الايراني والطاجيكي خلال شهر ايار العام الجاري.



واوضح بان هنالك بعض القضايا ذات الاهمية الكبيرة لبلاده ومنها ممر الترانزيت عبر ايران واضاف، ان كان ترانزيت السلع قد انخفض عبر هذا الممر فالسبب في ذلك يعود فقط لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي لم يؤثر على علاقاتنا التجارية مع ايران فقط بل مع سائر الدول ايضا.



وصرح بان التعاو بين البلدين يمضي الى الامام بصورة جيدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الا انه بقيت هنالك فقط بعض الاسئلة حول مذكرة التفاهم بشان مبادئ واطار التعاون الامني الثنائي الموقع عليها من قبل وزيري خارجية البلدين في الاول من يونيو عام 2020 .