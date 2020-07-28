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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 13:24
طائرات الكيان الصهيوني تشن غارات وهمية في سماء لبنان
كما حلق الطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء النبطية منفذا غارات وهمية وعلى علو منخفض، بحسب مراسل "النشرة" في النبطية.
وتستمر طائرة استطلاع معادية في التحليق في اجواء منطقة مرجعيون، منذ ثلاثة أيام وعلى مدار الساعة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
877116
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