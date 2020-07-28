الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 13:47
العميد عباس نيلفروشان

مناورات الرسول الأعظم تهدف لتأمين خطوط المواصلات الجوية والبحرية

مناورات الرسول الأعظم تهدف لتأمين خطوط المواصلات الجوية والبحرية
واضاف عباس نیلفروشان ،في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري يجري هذه المناورات الكبيرة والمشتركة بهدف الحفاظ والارتقاء بجاهزيته القتالية.

وتابع نیلفروشان: إن المرحلة العملانية والنهائية لهذه المناورات، والتي سبقتها المرحلة التمهيدية في الايام الماضية، قد بدأت اليوم الثلاثاء بالفعل في محافظة هرمزكان وغرب مضيق هرمز والخليج الفارسي الى عمق الاراضي الايرانية.

ولفت العميد نیلفروشان الى ان هذه المناورات تجري بمشاركة قوتي البحرية والجوفضائية في الحرس الثوري في البر والبحر والجوفضاء وفق البرنامج المعد للمناورات والتدريبات المحددة مسبقا.

ونوه نیلفروشان الى ان المناورات تهدف الى الارتقاء بالجهوزية القتالية في جميع المستويات والتدريبات والاطمئنان بتنفيذ المشاريع العملانية ورفع المستوى التنسيقي في تنفيذ العمليات المشتركة وتمرين الدفاع والهجوم في الحرب الالكترونية وتثبيت الاتصالات على مختلف المستويات.

ولفت الى ان المناورات تهدف ايضا الى تأمين خطوط المواصلات الجوية والبحرية واستمرار الاسناد اللوجستي وتدريب الاركان على مختلف السناريوهات وكذلك تنفيذ مشاريع تتسم بالسرعة والمرونة مع سيناريوهات الحرب ذات الجانبين.

ولفت الى ان المناورات الجارية تمتاز ايضا بتعميق الدفاع من خلال توظيف القدرات الهائلة للقوات الشعبية والتعبوية البحرية (بسيج)، كما ان مشاريع الحرس الثوري الدفاعية تتبلور بفضل الروح الدفاعية والهجومية مع التعبئة الشعبية ويتخذ الدفاع بعدا لانهائياً بفضل المشاركة الشعبية في المعارك الجهادية.

واشار نيلفروشان الى ان هذه المناورات تمتاز ايضا بالاعداد الحديث وفق الحروب المركبة ومحورية الشبكة بالتناسب مع النهج الهجومي للحرس الثوري والاستفادة القصوى من القدرات والمعدات الرقمية والبصرية المسيرة والعادية لحيازة الاشراف الاستخباري وتنفيذ المناورات في ظل أجواء الحروب البايولوجية.

ولفت الى استخدام الدفاع الصاروخي بنوعيه الباليستي والكروزي كما يتم استخدام بعض المعدات والاسلحة المباغتة مثل الصواريخ بعيدة المدى القادرة على استهداف القطعات البحرية للاعداء من مسافات بعيدة.
رقم : 877117
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
28 تموز 2020
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
28 تموز 2020
روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلباً قدمه الأميركيون للتفاوض
28 تموز 2020
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
27 تموز 2020
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس