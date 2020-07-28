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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 14:16

عون: الاعتداء ‘‘الإسرائيلي‘‘ تهديد لمناخ الاستقرار

عون: الاعتداء ‘‘الإسرائيلي‘‘ تهديد لمناخ الاستقرار
حيث تلا ​اللواء​ ركن ​محمود الأسمر​ ، مقررات ​المجلس الاعلى للدفاع​، مشيرا الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، استهل الاجتماع، بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في ​الجنوب​ بتاريخ امس واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في ​جنوب لبنان​ وخاصة وان ​مجلس الامن​ سيبحث قريبا بتحديد مهام ​قوات اليونيفيل​ في الجنوب".

لافتا الى أن "الرئيس عون، عرض موجزا عن التدابير التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة في إطار الوقاية من كورونا وأشار الى ان الوضع أصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الاصابات وهذا أصبح واضحا بجميع المناطق ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية".

وأوضح أن "الرئيس عون، شدد على أهمية ان يكون المواطن مسؤولا عن افعاله وتصرفاته وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والاعلانية التي تحث المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية".
رقم : 877124
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