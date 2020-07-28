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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 14:21

الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية

الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
وفي هذه المناورات التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من قبل الحرس الثوري في منطقة الخليج الفارسي وغرب مضيق هرمز، قامت مختلف الوحدات منها البحرية والخاصة والصاروخية والضفادع البشرية بتمرين عمليات مواجهة وتدمير حاملة طائرات اميركية مفترضة.

وفي هذا التمرين قامت الوحدات الصاروخية والزوارق السريعة باطلاق نيران كثيفة بواسطة راجمات القذائف وصواريخ كروز وكذلك مروحيات القوة البحرية للحرس الثوري باطلاق صواريخ كروز، لمواجهة وتدمير حاملة الطائرات الاميركية المفترضة.

وفي جانب من التمرين قامت قوات الضفادع البشرية ومغاوير القوة البحرية للحرس الثوري بتنفيذ عمليات تدمير جسر القيادة لحاملة الطائرات الاميركية المفترضة.
رقم : 877127
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