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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 14:23

ايران : 2667 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 257 الفا

ايران : 2667 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 257 الفا
وقالت لاري اليوم الثلاثاء في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2667 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 296273 من ضمنهم 3902 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ 257019 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 235 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 16147 شخصا.
وتابعت المتحدثة، انه تم لحد الان اجراء مليونين و 380 الفا و 122 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

واوضحت بان محافظات طهران ومازندران وكلستان وفارس وآذربیجان شرقي واردبیل واصفهان والبرز وایلام وخراسان رضوي وکرمان وخراسان شمالي وسمنان ولرستان وهرمزكان هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات آذربیجان غربي وخوزستان وبوشهر وجهارمحال وبختیاري وزنجان وهمدان وکهكیلویة وبویر احمد ومرکزي ویزد وكیلان وقم هي الان في حالة الانذار.
رقم : 877128
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