المالكي: السعودية لا تريد ان ترى قائدًا شيعياً يحكم بغداد

وقال المالكي في تصريح متلفز إن " السعودية تعتقد ان بغداد هي مركز الخلافة العباسية ولا يجب ان يكون فيها قائد شيعي".



واضاف انا "اول من زرت السعودية وتفاوضت معها على امل طي الصفحة الطائفية وفتح صفحة من باب تحسين العلاقات الا ان الرئيس الأمريكي بوش بنفسه فشل في تحسين علاقة السعودية بالعراق بسبب طائفية الرياض".



وتابع ان "السعودية تحاول ان تختزل القرار العربي لديها وهي غير مؤهلة ولذلك خلقت مشاكل مع ايران وتركيا ويحاولون ان يدسوا انفسهم باي ازمة".



و اضاف ان "السعودية مازالت تتدخل في شؤون المنطقة كما يحدث في اليمن وسوريا ولبنان وباقي دول المنطقة".



و اشار "أتمنا أن توفق هذه الحكومة في تهدئة الأجواء بيننا وبين السعودية لكن ذلك لن يحصل لأن مطالبها تتعارض مع العراق ومصالحه".



و حول الغاء زيارة الرئيس الوزراء العراقي للسعودية قال المالكي: "لا أستطيع أن أحكم على الغاء زيارة الكاظمي الى السعودية هل هي على أساس موقف أم بسبب مرض الملك".