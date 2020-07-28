الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 14:43

الأمين العام للتيار الأسعدي: زمن قوة لبنان في ضعفه قد ولى

الأمين العام للتيار الأسعدي: زمن قوة لبنان في ضعفه قد ولى
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء قال أن ما حصل أمس داخل فلسطين المحتلة وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية كشف التخبط الصهيوني ورعبه من رد المقاومة وقوتها على أي اعتداء صهيوني على لبنان .

معتبرا أن المشكلة الحقيقية تكمن في اصرار الدول العربية على استجداء القرارات الدولية عند حصول اي اعتداء على احداها على مدى 70 عاما ولم تتعظ وتأخذ الدروس والعبر من أن المقاومة والقوة هما الرد الحقيقي على العدوان، وان السيادة لا تستجدى والاستقلال لا يمنح.

وسأل الأسعد:أين ذهب الذين رفعوا شعار الحياد وأنه يحقق الامن والأمان وهم يرون العدوان الصهيوني على تلال كفرشوبا ومزارع شبعا ويدمر منازل في الهبارية يواصل اعتداءاته الجوية والبرية والبحرية على لبنان؟.

مؤكدا ان لا حياد بين الحق والباطل"، داعيا هؤلاء الى "معرفة أن العدو الصهيوني جزء لا يتجزأ من المحور الأميركي الذي لن يقبل الا بنزع سلاح المقاومة خدمة لهذا العدو.
وحذر الاسعد من خطورة التمادي في الخطاب السياسي المحرض الذي يقدم الذريعة لتبرير العدوان الصهيوني على لبنان استجابة لمطالب شرائح لبنانية، وقال:" نذكر بمصير كل من يراهن على الاميركي الذي لا يجب معه سوى الدمار والقضاء على المراهنين أنفسهم.

واعتبر ان أهم انجازات المقاومة هو التفوق النفسي ايضا وادخال الرعب في الكيان الصهيوني حيث يقبع المستوطنون الصهاينة في الملاجئ والمواطنين اللبنانيين على الطرقات والشرفات غير ابهين بتهديد العدو واعتداءاته.

في هذا السياق غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر تويتر اليوم : قدرة المقاومة على الوقوف في وجه العدو وعدوانه المتكرر مصدر قوتها، والعدوان المستنكر على الجنوب وعلى بلدة الهبارية ليس غريبا على الإسرائيلي المتوتر، الغريب هو أن يكون لدينا عدو كالصهاينة، ونجد من يطالب بسحب سلاح المقاومة بين الفينة والأخرى. شكرا للمقاومين الأبطال.
رقم : 877134
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
28 تموز 2020
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
28 تموز 2020
روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلباً قدمه الأميركيون للتفاوض
28 تموز 2020
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
27 تموز 2020
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس