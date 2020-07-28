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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 15:00
جريمة جديدة للمستوطنين الصهاينة
وأفاد المتضرر أحمد حسن الزواهرة بأن مستوطنين رشوا المنطقة الرعوية بالسموم، ما أدى إلى نفوق هذا العدد من الماشية يمتلكها في تلك المنطقة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
877137
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