العدوالصهيوني بات مهزوما نفسيا

وندد الشيخ أحمد القطان بـ"الإعتداءات المتكررة للعدو الصهيوني على لبنان وسيادته، وآخرها ما حصل البارحة من تخبط وهستيريا لديه على أوهام لا ترتبط بالواقع، وهذا يدل على قوة الردع وتوازن الرعب الذي بات رجال المقاومة يشكلونه مع هذا العدو الذي يثبت كل مرة أنه أوهن من بيت العنكبوت.



وسأل في بيان اليوم الثلاثاء: أين مواقف الذين يدعون السيادة في لبنان مما حصل من اعتداءات على لبنان واللبنانيين؟ وليخبرنا هؤلاء كيف يمكننا ردع هذا العدو الصهيوني لولا وجود المقاومة والجيش والشعب المؤمن بأرضه والمتمسك بها؟.



وإذ حيا قيادة المقاومة ورجالها على ما يقومون به من دفاع عن لبنان وأرضه وشعبه"، هزئ من هذا العدو الذي بات مهزوما نفسيا قبل أن يكون مهزوما عسكريا، وطالب كل اللبنانيين بالوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا العدو الصهيوني الذي يتربص بنا شرا، ودعاهم الى التمسك أكثر من أي يوم مضى بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تحفظ لبنان قويا ومواجها لكل التحديات والإعتداءات الصهيونية.

