صنعاء تحذر ميليشيات الانتقالي وتؤكد رفضها فرض ادارتهم الذاتية

وقال العزي في تغريدة نشرها على حسابه "بتويتر أنه يعتقد أن الإدارة الذاتية أصبحت نقطة تحدٍّ بين الانتقالي واليمن بأكمله".واضاف العزي أن إدارتهم الذاتية مرفوضة، ويجب أن يتم التراجع عنها و"آذانهم تشرب الماء".وختم تغريدته بتحدٍّ واضح للانتقالي بقوله: سنرى من الذي سيصمد على كلامه نحن أم أنتم.وخرجت امس تظاهرة حاشدة في مديرية لودر بمحافظة أبين دعماً لليمن الاتحادي ورفضا لتمزيق البلد وبيعه والتمثيل الحصري للجنوب.وأعلن المجلس الانتقالي(المدعوم اماراتيا) في 26 من إبريل الماضي "الإدارة الذاتية" في عدن والمحافظات الجنوبية، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.