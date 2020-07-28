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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 16:34

السيسي: المفاوضات بشأن سد النهضة معركة ستطول

السيسي: المفاوضات بشأن سد النهضة معركة ستطول
وقال السيسي، في كلمة له، إن "القلق لا يعني إطلاق التهديدات"، مضيفا "التهديد وكلام الإعلام عن أي عمل عسكري، انتبه أنت تكلم الرأي العام في مصر، نحن نتفاوض والتفاوض وحده معركة ستطول".

وتابع الرئيس المصري "المصلحة تقتضي أن نبقي كلنا مستفيدين وأن يكون الضرر مقبول لنا كلنا"، مشيرا إلى أن مصر تحاول تقليل حجم فقد المياه عبر حفر الترع.
وقال: "نحاول التقليل من حجم الفقد عبر حفر الترع ، وهذه الترع ستتم في خلال أقل من سنة لتقليل الفقد".

وكان السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيغينو أرغاو، قال ، ردا على احتمال حدوث نزاع عسكري حقيقي في المنطقة بسبب التوتر في مفاوضات سد النهضة، :"لا. جوابي لا".

وقال الدبلوماسي الأثيوبي: "الآن هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، واعتقد أن جميع المشاكل ستحل قريبا جدا. سد النهضة الأثيوبي الكبير ليس سببا في الصراع. السد منشأة ثمينة للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع"، مشيرا إلى أن "قيام مصر بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي في المفاوضات الثلاثية بشأن السد يعد أمرا لا معنى له ولا جدوى منه".

وتقوم إثيوبيا بتشيد سد كبير منذ عام 2012، وإنجاز هذا المشروع، بحسب الخبراء، سيؤدي حتما إلى نقص في المياه في السودان ومصر، منذ بدء عملية البناء، عقدت الدول الثلاث أكثر من عشرة اجتماعات لحل قضايا توزيع المياه وإطلاق منشأة جديدة، لكن الخلافات ما زالت قائمة.

واستأنفت مصر وإثيوبيا والسودان في النصف الأول من يونيو/ حزيران، المحادثات بشأن السد الإثيوبي على نهر النيل، والتي علقت في فبراير/ شباط، ومنذ أوائل يوليو/ تموز، توسط الاتحاد الأفريقي في الحوار.

ويواجه الرئيس السيسي وحكومته انتقادات واسعة حول أدائهم في ملف سد النهضة حيث سيؤدي السد الذي بدأت اثيوبيا بملئه، إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر بنسبة تصل إلى 38% وربما أكثر مع تأثر القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة من صناعة وسياحة وتجارة وبناء وتشييد ونقل وشحن وتصدير واستثمارات وتنمية وغيرها.
رقم : 877157
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