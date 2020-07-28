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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 16:39

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ'داعش' عبر اراضي سوريا

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ
وجاء في موقع مديرية الاعلام للحشد الشعبي نقلا عن موفد الموقع، إن “قوة من اللواء 17 للحشد الشعبي رصدت عجلة لعناصر داعش تسللت عبر الأراضي السورية باتجاه منطقة عكاشات في الانبار “.

ولفت الموقع الى ان “قوات اللواء عالجت العجلة بالأسلحة المباشرة حيث لاذت بالفرار باتجاه الأراضي السورية”.

وكانت قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي قد اعلنت في وقت سابق ليوم أمس الاحد، انهاء عملية التعرض الفاشلة التي نفذتها فلول جماعة "داعش" الوهابية شمال غرب ديالى بمقتل أحد الإرهابيين المهاجمين.

وتمكنت قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي، مساء السبت، من احباط الهجوم العنيف الذي شنه فلول “داعش” الإرهابي من أكثر من محور في منطقة الميتة ضمن قاطع العظيم شمال غرب ديالى.
رقم : 877159
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