الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 16:41

برلماني ايراني: لبنان يحظى بدعمنا الكامل في مواجهة الصهاينة

برلماني ايراني: لبنان يحظى بدعمنا الكامل في مواجهة الصهاينة
واشار محمدصالح جوکار النائب عن أهالي يزد/ وسط/ ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الى التصرفات العدائية التي قام بها الصهاينة في المنطقة الحدودية مع لبنان مؤخرا واستشهاد عدد من المدنيين، موضحاً: إن الكيان الصهيوني يفتقد لأي هوية حقيقية ويعد عنصرا مزعزعا للامن في المنطقة وفرض عليها من اجل تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار في الشرق الاوسط.

ولفت الى ان الكيان الصهيوني يستهدف بممارساته خلق الاضطرابات في غرب آسيا لتحقيق مآرب أسياده في اميركا واوروبا الرامية الى تاجيج الخلافات بين الشعوب الاسلامية وبلدان المنطقة.

ونوه الى مشروعي "صفقة القرن" الاميركي وضم أجزاء من الضفة الغربية الى الاحتلال، موضحاً: إنه كلما شعر الكيان الصهيوني بالهزيمة والفشل في تنفيذ مشاريعه يقوم بأعمال عدائية في المنطقة.

وعدّ الممارسات العدوانية الاخيرة للكيان الصهيوني ضد فلسطين ولبنان وكذلك اليمن بسبب هلعه من فشله في تنفيذ مشروع "صفقة القرن".

وحذر النائب الايراني ساسة الكيان الصهيوني من مغبة التورط في شنّ مغامرة جديدة ضد لبنان ونصحهم باستخلاص الدروس والعبر من الحروب السابقة.

ولفت الى ان الصهاينة يدركون جيدا أنهم سيعجلون من زوال كيانهم بصورة أسرع بتنفيذ مشروع "صفقة القرن" فيما لو قاموا بعملية جديدة ضد بلدان المنطقة حيث سيواجهون جبهة المقاومة التي باتت تتصف بالتلاحم أكثر مما مضى.

وشدد على موقف ايران الداعم لجبهة المقاومة واستراتيجيتها القائمة على زوال الكيان الغاصب واللاشرعي لذلك فان البلدان والشعوب والحركات التي تواجه العدوان تحظى بدعم طهران الكامل.
رقم : 877160
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
28 تموز 2020
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
28 تموز 2020
روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلباً قدمه الأميركيون للتفاوض
28 تموز 2020
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
27 تموز 2020
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020
'الحرب الاقتصادية'.. الوجه الآخر لجرائم التحالف السعودي في اليمن
27 تموز 2020
صمت المقاومة يذل 'اسرائيل' ويجبرها على الترجي
27 تموز 2020
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
الرئيس روحاني : الشعب الايراني لن يركع امام الضغوط
25 تموز 2020
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
دور واشنطن في تصعيد التوترات بين لندن وبكين
25 تموز 2020
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
مغردون عراقيون: ایران والعراق لایمکن الفراق
25 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس