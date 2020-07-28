الملك السعودي يعلن قراره بشأن خطبة يوم عرفة

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور موافقة الملك سلمان بتكليف عبد الله بن سليمان المنيع، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.



وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، خوفا من فيروس كورونا المستجد.



وتقدم كثيرون من المقيمين داخل المملكة للتسجيل لأداء الحج. ويقول مسؤولون سعوديون إنهم تلقوا طلبات من أكثر من 160 جنسية، وتم اختيار نحو 10 آلاف متقدم لأداء المناسك، في عملية وصفها كثيرون بأنها لم تكن واضحة، حيث أعلنت السلطات في البداية أن عدد الذين سيؤدون المناسك هو ألف شخص فقط.



وتسبب القرار في خيبة أمل كثيرين كانوا يتأملون في أداء الفريضة.