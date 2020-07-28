رام الله.. حالة وفاة و481 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.



وأشارت إلى ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين إلى 43.3% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 56.1%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.



ولفتت إلى أن نسبة التعافي استمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، وسجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 355 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طوباس 17 حالة، و53 في محافظة رام الله والبيرة، و100 حالة في ضواحي القدس، ة7 حالات في محافظة قلقيلية، و5 حالات في طولكرم.



وذكرت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا، إذ سجلت المدينة 164 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 222 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 180 إصابة جديدة، ومحافظة رام الله والبيرة 13 إصابة، ومحافظة طولكرم 4 إصابات، ومحافظة بيت لحم 15 إصابة، ومحافظة جنين 15 إصابة، ومحافظة نابلس 7 إصابات، ومحافظة أريحا 16 إصابة، ومحافظة قلقيلية 6 إصابات، ومحافظة طوباس 3 إصابات.



وبينت الوزارة أنها أجرت 4641 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.