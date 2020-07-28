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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 19:47

طالبان تعلن وقف اطلاق النار لــ3 أيام في عيد الأضحى

طالبان تعلن وقف اطلاق النار لــ3 أيام في عيد الأضحى

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة في بيان مقتضب إنه تم توجيه "المجاهدين" بوقف إطلاق النار خلال ثلاثة أيام من العيد.

كما دعت الحركة مقاتليها لعدم التعرض للقوات الأفغانية.

وأوضحت في البيان: "كذلك يجب على المجاهدين البقاء يقظين ولا يسمح لهم بالذهاب إلى مناطق العدو (المناطق التي تسيطر عليها الحكومة) ولا يسمح لعناصر العدو الدخول إلى مناطقنا".حسبما جاء في البيان.

كما تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني بإطلاق جميع معتقلي طالبان الـ5 آلاف، في إطار اتفاق لتبادل الأسرى وقعت عليه الولايات المتحدة وطالبان.

وحث غني، الحركة على الاستعداد لبدء المحادثات المباشرة في غضون أسبوع.

يشار أن طالبان أعلنت كذلك في مايو/أيار الماضي وقف إطلاق نار خلال عيد الفطر، ولاقت تلك الخطوة ترحيبا من حكومة كابل.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.
رقم : 877184
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