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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 19:51

تدمير حاملة طائرات 'مفترضة' يوجع أمريكا!

تدمير حاملة طائرات
وقامت ايران بتصميم نسخة مجسمة من حاملة طائرات أميركية ونقلتها إلى مياه الخليج الفارسي، لغرض استخدامها في المناورات، وبالفعل تم خلال المناورات استهداف حاملة الطائرات المفترضة ومن ثم قامت فرق الغواصين والحوامات بالسيطرة عليها، وهو ما أغضب امريكا التي علقت عبر بحريتها بالقول ان هذه المناورات "متهورة وغير مسؤولة"، على حد وصفها مع العلم انها في جرت في منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة لايران وفي مياهها الاقليمية.

يذكر ان مجسم حاملة الطائرات الذي صنعته ايران حمل على سطحه 16 نموذجاً من الطائرات المقاتلة.

تدمير حاملة طائرات 'مفترضة' يوجع أمريكا!
وتواصل أمريكا سياستها العدائية تجاه الشعب الايراني حيث فرضت جميع انواع الحظر عليه بعد ان انسحبت من الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وايران وخلفت بتعهداتها، كما قامت باغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني في العراق في جريمة بشعة، وقبل ايام قامت مقاتلتان اف-15 امريكيتان باعتراض طائرة ركاب ايرانية في الاجواء السورية معرضة ارواح المسافرين وطاقم الطائرة الى خطر كبير كاد يتحول الى كارثة.
تدمير حاملة طائرات 'مفترضة' يوجع أمريكا!
تدمير حاملة طائرات 'مفترضة' يوجع أمريكا!
رقم : 877186
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