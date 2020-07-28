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الثلاثاء 28 تموز 2020 ساعة 21:50
بعد اغلاق قنصليتي البلدين..

الصين تحذر من الدخول في هاوية المواجهة مع امريكا

الصين تحذر من الدخول في هاوية المواجهة مع امريكا
وذكر "وانغ" في اتصال أجراه بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان، أن "العلاقات بين امريكا والصين قد تسقط في هاوية المواجهة".

وقال الوزير الصيني: "إن استفزاز الولايات المتحدة المتهور الذي من شأنه التسبب بمواجهة وانقسام يعد انفصالًا تامًّا عن الواقع، الذي يشير إلى أن مصالح الصين والولايات المتحدة متكاملة إلى حد بعيد".

وأضاف: "إن على الطرفين التواصل في شكل عقلاني وعدم السماح إطلاقًا لبعض العناصر المناهضين للصين بإلغاء عقود من التواصل والتعاون الناجح".

ودعا "وانغ" المجتمع الدولي إلى مقاومة أي خطوة أحادية أو محاولة للهيمنة.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أُمرت الصين القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها الاثنين؛ ردًّا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.
رقم : 877201
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