يارالله للفياض: الحشد الشعبي قوة أساسية في تحقيق النصر

وقال الحشد في بيان إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله"، مبينا ان "الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة تسنم المناصب القيادية الجديدة".



واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث اهمية الزيارة التي تعطي دلالات كبيرة لقوة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحشد الشعبي".



وأكد رئيس الاركان العراقية خلال البيان ان "الحشد الشعبي قوة اساسية مع جيشنا الباسل في تحقيق النصر على الارهاب وكذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ارساء الامن والامان لابناء شعبنا العزيز".