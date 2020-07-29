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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 08:51

جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك

جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
وكان الجنرال في جيش الاحتياط، كوبي ماروم، قائدًا كبيرًا في الجبهة الشماليّة قال إنّه لا يُعقَل أنّ تنظيمًا بحسب زعمه “إرهابيًا”، وليس جيشًا، أيْ حزب الله، يستنزِف جيشًا كاملاً على مدار أسبوع، لأنّ الجيش قتل عنصرًا من عناصره في سوريّة؟ ما هذه المعادلة، تساءل!

وتابع قائلاً: حزب الله فرض على "إسرائيل" قواعد اشتباك جديدة وقام بتغيير قواعد اللعبة، وأن الأوان لتغيير الوضع غير المعقول وغير المقبول، إنْ كان إستراتيجيًا أوْ تكتيكيًا، لا يُمكِن، تابع، أنْ تستمِّر "إسرائيل" على هذا الوضع في الجبهة الشماليّة ضدّ تنظيمٍ يُدخِل دولةً كاملةً إلى الخوف لأنّه يزعم أنّ الجيش قتل أحد أفراده في سوريّة، قال الجنرال ماروم.

من ناحيته، أدلى الجنرال في الاحتياط عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)، أدلى بحديثٍ للقناة الـ12 وانتقل فورًا من الدفاع إلى الهجوم، مُطلقًا التهديد والوعيد، ولغة جسده تؤكِّد أنّه ليس مُرتاحًا ممّا حدث في الشمال.

عملية شبعا حاولت سلطات العدو ان تستعيد من خلالها الثقة بالنفسوتزيل الخوف من قلوب افراد الجيش لكنها بدت متخبطة واكثر فشلا في ايصال التهديدات عندما ارسل رئيس معهد أبحاث الأمن القوميّ، التابِع لجامعة تل أبيب، تهديداتٍ إلى لبنان وسوريّة وحزب الله بعدم اختبار قوّة الجيش الإسرائيليّ، زاعِمًا في الوقت عينه أنّ المُخابرات الإسرائيليّة تعرِف مكان وجود السيّد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبيّة بالعاصمة بيروت، وأنّه قادرٌ على تصفيته وأنّ اغتيال نصر الله، أردف، بات على سُلّم أولويات جيش الاحتلال.

ويستمر مسلسل الاخفاقات الاسرائيلية وتقديم غير كفوءة ولامقنعة بشأن احداث شبعا وقال مُراسِل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، يوم امس الثلاثاء، إنّ المُواجهة التي وقعت في الشمال يوم الاثنين انتهت بالتعادل، ولكنّه أضاف أنّ هناك شكوكًا كبيرةً جدًا فيما إذا كان حزب الله سيتوقّف عند هذا الحدّ، علمًا أنّ حالة التأهب القصوى في الجيش الإسرائيليّ ما زالت مُستمرِّةً حتى اللحظة ولا معلومات عن تغييراتٍ في التأهب.
رقم : 877254
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