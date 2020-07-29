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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 08:54

ترامب يعود مجددا للدفاع عن دواء كورونا "المثير للجدل"

ترامب يعود مجددا للدفاع عن دواء كورونا "المثير للجدل"
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد ألغت الشهر الماضي ترخيص الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين في علاج مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعدما شككت عدة دراسات في فعاليته.

وروّج ترامب لهيدروكسي كلوركين كعلاج محتمل لكورونا، قائلا في مارس إن لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب" إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي "أزيثروميسين".

وفي إعلان مفاجئ بشهر مايو، قال ترامب إنه تناول الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بكوفيد-19.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في يونيو التوقف عن إجراء اختبارات على "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا على المرضى ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن "النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحد من وفيات مرضى كوفيد-19".

وأكدت آنا ماريا هيناو ريستريبو، منسقة خطة البحث والتطوير للتشخيصات واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، أنه "بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين، لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19"، حسبما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".
رقم : 877258
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