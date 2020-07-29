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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 08:56
مندوبة اليمن لدى الأمم المتحدة:

غريفث لا يتمثل دور الوسيط ويعمل كمبعوث بريطاني

غريفث لا يتمثل دور الوسيط ويعمل كمبعوث بريطاني
وخلال حديث متلفز قالت "أم كلثوم باعلوي" إن احتجاز السفن جريمة إبادة لا يمكن الصمت أمامها، وهي أسوء مما يقال عن ممارسات النازية في الحرب العالمية، مطالبة بأن تبقى مهمة المبعوث الأممي.. مهمة الوسيط .. لا الطرف.

وأوضحت أن المستشار الخاص لحقوق الإنسان عبر عن إداناته المتكررة لاحتجاز سفن المشتقات النفطية، لافتة إلى أن التجاوب الأممي منعدم مع المطالب الإنسانية.
من جانبه، حذر عضو الوفد الوطني المفاوض "عبدالملك الحجري" من التواطؤ الأممي مع جريمة احتجاز سفن المشتقات النفطية، قائلاً: "إذا استمر التعاطي السلبي من الأمم المتحدة فإن لدى اليمن خيارات أوسع خارجها".

الى ذلك، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن "محمد عبد السلام" قبل أيام، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث"، انفصل عن مهمته من حيادية وإنصاف وبات منخرطا مع قوى العدوان على اليمن.

وكتب عبدالسلام في تغريدة له على “تويتر”: "من حديثه الأخير يتضح أن مبعوث الأمم المتحدة قد انفصل عن مهمته وما تتطلب من حيادية وإنصاف وبات منخرطا مع قوى العدوان على اليمن متبنيا أطروحتهم بشكل كامل وهو بذلك يساهم في إطالة الحرب العدوانية العبثية ويغطي على آثار الحصار الظالم، وهذا التعاطي السلبي يجعل من صاحبه جزءا من المشكلة".

كما هاجم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مارتن غريفيث، لعجزه في فك الحصار المفروض على المشتقات النفطية التي تحتجزها دول العدوان الأمريكي السعودي منذ عدة أشهر.

وأطلق المغردون على موقع تويتر وسم #غريفيث_مبعوث_العدوان، حيث أكد بعضهم أن المبعوث الأممي يكشف عن نفسه كطرف في الحرب ولا وسيط للسلام.

واتهم بعض المغردين الأمم المتحدة بالتواطُؤ مع تحالف العدوان وقتل اطفال ونساء اليمن. وقال بعض المغردين إن غريفيث شريك مع العدوان ويعمل على مساعدته وتحقيق اهدافه، كما وصفه بعضهم بمبعوث السعودية ودول العدوان.
رقم : 877259
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