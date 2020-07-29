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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 08:57

السباعي: مصر تسعى إلى 'اتفاق عادل' في أزمة سد النهضة

السباعي: مصر تسعى إلى
وأضاف السباعي، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن “مصر قادرة على الوصول إلى هدفها من التفاوض طالما هي صاحبة الحق”.

ولفت إلى أن “مصر ستشارك في العملية التفاوضية المرحلة المقبلة على أسس واضحة، خاصة في النقاط القانونية”، مشيرا إلى أن “الجانب السوداني لديه مخاوف من أمان السد، خاصة أن الدراسات حول أمان السد لم تستكمل حتى الآن”.

وكشف أن “تأجيل المفاوضات جاء بعد رغبة السودان لإعادة تقدير الموقف، خاصة بعد قيام إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة بشكل أحادي”.

وأوضح أن “اللجنة العليا لإيراد النهر التابعة للوزارة، تجتمع على مدار العام وبشكل دوري؛ لمتابعة معدل سقوط الأمطار أثناء الفيضان وحجم المياه الواصلة إلى مصر”.

وتابع أن “مركز التنبؤ بالفيضان، وقطاع شؤون النيل، يقومون بعمل رصد على مدار اليوم للأمطار، مؤكدا أن الفيضان مبشر حتى اللحظة”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أن "مصر تتفاوض حول أزمة سد النهضة"، واصفا التفاوض بأنه "معركة ستطول".
رقم : 877260
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