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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 09:03

الاردن.. حراك المعلمين يلوح بـالزّحف والداخلية تتحجج بالفيروس

الاردن.. حراك المعلمين يلوح بـالزّحف والداخلية تتحجج بالفيروس
وفي الوقت نفسه وتجاوبا فيما يبدو مع تلويح أفرع في الأطراف والمحافظات بالاعتصام والتجمع احتجاجا على إغلاق نقابة المعلمين ومقرّاتها طالبت وزارة الداخلية الاردنية المواطنين عموما ضرورة الابتعاد عن أي تجمّعات.

وقالت زارة الداخلية في بيان نشرته في وسائل إعلام محلية إنها ستتّخذ إجراءات لتطبيق مضامين أوامر الدفاع وضد أي محاولة لمخالفة القانون.

وصدرت في السياق تعليمات للحكام الإداريين في المحافظات والأطراف منع أي تجمعات احترازيا للحفاظ على السلامة العامة وتجنبا لمواجهة فيروس كورونا، وقالت الوزارة إنّها ستتخذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.

ويبدو أن تحذير الوزارة المعنية بالأمن الداخلي له علاقة بما تردٍد في عدّة محافظات عن تنظيم اعتصامات احتجاجية في وقت لاحق عشيٍة عيد الأضحى المبارك احتجاجا على حل نقابة المعلمين وتوقيف أعضاء مجلسها علما بأن الإجراء اتّخذ من قبل دائرة النيابة العامة وبناء على شكاوى قانونية من معلمين في الميدان وعلى تحقيق بالفساد تجريه منذ اسابيع هيئة مكافحة الفساد.

وتم تداول شريط فيديو يتضمن افتراضيا محادثة هاتفية بين نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وعضو مجلس النقابة عبد السلام العياصرة يُعاتب فيه الأول الثاني على إبلاغات كان قد تقدّم بها لهيئة مكافحة الفساد.

ولا زالت السلطات بعد حظر النشر تفرض تكتما على مسار التحقيقيات في ملف نقابة المعلمين فيما تزداد في أفرع الهيئات العامة مطالبات المعلمين بالإفراج عن قادتهم الموقوفين قبل عيد الأضحى وهي خطوة لم يتّضح بعد ما إذا كانت السلطات ستّتخذها في وقت قريب إضافة إلى أنها تزيد من الضجيج والجدل.

وكانت تجمعات ذات طابع جهوي وعشائري قد برزت في أكثر من مكان وخصوصا في جرش والطفيلة ومدينة الكرك.

ويُصر المعلمون في الأردن على استعادة علاوة على رواتبهم تم تجميدها مؤقتا لأغراض أزمة الخزينة المالية في مواجهة فيروس كورونا ويُلوّحون بتعطيل العام الدراسي المُقبل أيضا.
رقم : 877266
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