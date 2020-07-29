ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟

ولكن ما هي الفرصة التي افترضنا ان حماس اذا استغلتها ستنهي القضية الفلسطينية ، المقصود هو العرض الذي تحدث عنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والذي تقدمت به بعض الدول العربية كما يبدو والذي يقوم على دعم قطاع غزة بخمسة عشر مليار دولار امريكي مقابل تسليم حركة حماس لسلاح القسام ودمجه بالجهاز الشرطي



الاقتراح باعتقادي هو الاخطر من بين الحلول التسووية التي طرحت خلال الاعوام الاخيرة لانه يستهدف هذه المرة الدرع الحقيقي للفلسطينيين وهو سلاح المقاومة والذي استطاع على مدار العقدين الاخيرين ان يخلق توازنا للرعب مع الاحتلال الاسرائيلي ودونه لكانت (اسرائيل ) ارتكبت في القطاع مجازر وفظائع ما شهدها التاريخ في اسفاره



العرض بالنسبة لحركة حماس المحاصرة اذا استبعدت استراتيجيتها والهدف الذي قامت لاجله وهو تحرير فلسطين من البحر الى النهر يعتبر مغري جدا وسيمنحها فرصة لتأسيس كيانها المستقل المعترف به دوليا خاصة ان العالم سيعترف بالواقع القائم في غزة وسيخرج الحركة من عزلتها وستصبح محل ترحاب لان اصحاب العرض حلفاء للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي ، لكن حركة حماس التي رفضت العرض تدرك انها ستتحول الى تابع يلوح له برغيف الخبز لينفذ الاجندة الخاصه بالسيد حتى ولو كانت ضد مصالحه



لكن السؤال الاكثر الحاحا لماذا تطرح بعض الدول العربية على حماس مثل هذا الطرح ؟ وما الفائدة التي ستجنيها هذه الدول من غياب مثال مقاوم في فلسطين ؟ الاجابة بين السطور فوجود المشهد المقاوم في المنطقة هو الذي يمنع بعض الدول العربية من الانهيار تماما والسقوط في بئر التطبيع العلني وهذه الدول تريد من الفلسطينيين ان يتحولوا جميعا الى دائرة التسوية والمهادنة كي يبرروا لذواتهم الاندماج الكامل مع المحتل تحت عبارة ( لن نكون ملكيين اكثر من الملك )



العرض الذي رفضته حركة حماس هو جزء من صفقة ترامب التي ترعاها بعض الدول العربية واذا ما دققنا في بنود الصفقة التي طرحها الرئيس الامريكي قبل عدة اشهر سنجد انها تقوم على اقامة دولة فلسطينية لكن مركزها ليس الضفة الغربية وانما قطاع غزة واصرار ترامب على ان خطته ستفضي الى دولة فلسطينية يفسر المطلوب مستقبلا من حركة حماس والمشهد النهائي للدولة الفلسطينية المستقلة .