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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 09:14

الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى ايران

الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى ايران
وقال عبد الله الراجحي، مدير النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، في تصريح صحفي، إن الوجهات ستكون إلى 20 دولة مبدئياً تشمل كلاً من ايران والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، ولبنان، والأردن، ومصر.

كما تضم الوجهات "تركيا والبوسنة والهرسك، وسريلانكا، وباكستان، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والنيبال، وسويسرا، وألمانيا، وأذربيجان، والفلبين، والهند".

وأضاف الراجحي أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تعلن جداول تشغيلها ومواعيد رحلاتها بشكل تفصيلي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ودعا المسؤول الكويتي جميع المسافرين إلى اتباع كل الإجراءات والإرشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وسبق أن طرحت الإدارة العامة للطيران المدني شروطاً يجب توافرها قبل السماح بالتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي.
رقم : 877272
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