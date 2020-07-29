دبلوماسي ايراني: نمد يد الصداقة للجيران دوما

جاء ذلك في مقال كتبه كنعاني، انتقد فيه بعض الكتاب العرب وغيرهم الذين يقومون من دون انصاف او نتيجة تاثرهم بابواق الدعاية الاعلامية المعادية لايران بتضخيم المشاكل في ايران ورسم صورة سوداوية وقلب الحقاق عنها وتصويرها على انها دولة متخلفة وماضية الى الوراء واضاف، اللافت في الوقت ذاته ان قسما اخر من الكتاب والمسؤولين بالمنطقة يدّعون باستمرار تدخل ايران في الشؤون الداخلية للمنطقة ويربطون بها الكثير من الاحداث التي تقع في المنطقة او ما ابعد منها بصورة مباشرة او غير مباشرة.



واضاف، الحقيقة هي ان ايران لا هي دولة آيلة الى الضعف والانهيار ولا هي دولة متدخلة او توسعية او استعمارية، والثورة الاسلامية التي حدثت قبل 4 عقود هي ثورة شعبية من اجل الحفاظ على الاستقلال الوطني ومعارضة تدخلات وهيمنة القوى الاجنبية ومنها اميركا.



وتابع كنعاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي في السياسة الداخلية والخارجية، دولة مستقلة ومناهضة لهيمنة اميركا والصهيونية العالمية على مصيرها ومعارضة للتواجد والتدخلات السلطوية والوصائية للقوى واللاعبين الدوليين في الترتيبات السياسية والامنية الاقليمية.



وقال، ان ايران تعد دولة نامية من الناحية الاقتصادية وقد تمكنت رغم الحظر الظالم المفروض عليها من قبل اميركا واوربا على مدى 40 عاما من ان ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة في العالم في الكثير من المجالات العلمية والصناعية والعسكرية والطبية والزراعية والنووية وتكنولوجيا المعلومات والنانوتكنولوجيا وسائر التكنولوجيا الحديثة.



كما اشار كنعاني الى التقدم اللافت الذي حققته ايران في مجال الصواريخ الباليستية الدقيقة جدا وقدرتها على استهداف قاعدة العدو الغاشم والمنتهك للقوانين على بعد مئات الكيلومترات من حدودها الوطنية وامتلاكها منظومات الدفاع الجوي الصاروخي وقدرتها على اسقاط الطائرات المسيرة المعادية المتطورة جدا او السيطرة على طائرات مسيرة معادية متطورة جدا وانزالها سليمة الى الارض واعادة انتاج مثيلها بالهندسة العكسية.



واشار الى تحقيق ايران الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحولها من الاقتصاد النفطي والصادرات المعتمدة على النفط الى الصادرات غير النفطية وهي الان على اعتاب تحقيق الميزانية من دون الاعتماد على النفط او حذف النفط من ميزانيتها السنوية.



كما نوه الى منجزات البلاد من ناحية انتاج الادوية وامتلاكها عددا كبيرا من الاطباء المتخصصين والمراكز الطبية والصحية الحديثة والمتطورة التي تستقبل الكثير من مرضى الدول الجارة والاقليمية.



واكد بانه لا ينكر وجود مشاكل وضغوط اقتصادية ومعيشية على الشعب الايراني، مشاكل تعود في غالبيتها للحظر والضغوط الظالمة التي تعد حسب اعتراف المسؤولين الاميركيين بانها لم تفرض على اي دولة على مر التاريخ، لكنهم هم انفسهم يقرون بان اجراءات الحظر هذه اثبتت عدم فاعليتها لذا يسعون بطرق مختلف للحوار مع ايران.



واضاف، ان اولئك الذين سعوا لفرض العزلة الاقليمية والدولية على ايران قد ادركوا هم انفسهم اليوم بان ايران لاعب قوي ومستقل ومقاوم وصاحب مبادئ اخلاقية، ايران التي حفظت استقلالها باقتدار وحققت قدرة الردع امام اصعب اجراءات الحظر والتهديدات وتتحدث من موقف الاقتدار والتكافؤ مع اعدائها.



وتابع رئيس مكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة بالقول: الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم الاقتدار ليست معتدية على جيرانها وحقوق الاخرين وان قدراتها الدفاعية هي لمواجهة المعتدين فقط وفي خدمة الامن والاستقرار الاقليمي.



واكد بان ايران ستتجاوز الضغوط الاقتصادية التجارية والبنكية والنقدية الناجمة عن الحظر الظالم وستحقق انتصارات اكبر واضاف، ان ایران تسعى من اجل منطقة قوية لان المنطقة القوية تمنع تدخلات اللاعبين الدوليين وممارساتهم المزعزعة للامن والاستقرار.

واكد كنعاني في الختام، ان ايران تمد يد الصداقة بتواضع وعزة نحو الدول الجارة والاقليمية.

