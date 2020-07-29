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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 12:03

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة
اعلن ذلك نادي الأسير الفلسطيني وقال ان (12) مواطناً جرى اعتقالهم منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم من عدة أنحاء وبلدات في محافظة نابلس بينهم أسرى سابقون وهم: خالد أبو السعود، وفؤاد فواز حنني، نبيل كامل دبابسة، ومحمد عماد جناجره، وفارس رشيد حشايكة، وحمزة عبد الله ياسين، ومعاذ موسى، وباسم العتبة، وعلاء شبيري، وعاصم بشكار، وشقيقه إسلام، بالإضافة إلى علاء فطاير.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال المرابطة هنادي الحلواني، بالإضافة إلى مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة عناتا وهما: خليل حلوة، ومحمد حسن حلوة.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم: مراد خالد الحايك، وأحمد محمد الصرعاوي، وصالح عبد جواريش، ومواطن آخر من الخليل وهو نبيل نبيه الشرباتي، والأسير السابق مهنا خالد الشرقاوي من جنين.

يُضاف إلى المعتقلين أحمد حسن متروك (48 عاماً) من مخيم طولكرم، ومحمود أحمد العزة (20 عاماً) من مخيم نور شمس، وأشرف بشارات، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر من الحديدية في الأغوار الشمالية.
رقم : 877313
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