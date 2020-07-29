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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 12:34

التيار الوطني الحر:سنكون سندا للمقاومة

التيار الوطني الحر:سنكون سندا للمقاومة
وعلق فاضل اليوم في حديث صحفي على الحدث الأمني الذي شهدته الحدود الجنوبية قبل يومين، معتبرًا أنه منذ اللحظات الاولى لإعلان ​حزب الله​ عن استشهاد أحد عناصره في ​سوريا​ وإسرائيل تعيش حالة من الإرباك، وبعد تأكيد الحزب أن ردّه آت، أشك أن احدًا قادرًا على دحرجة الأمور إلى حرب مفتوحة، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن الوضع الداخلي في ​لبنان​ خصوصًا في الشق الإقتصادي، لا أعتقد أن إسرائيل لديها الرغبة والجرأة والقدرة على الدخول في حرب مع حزب الله بعد تجربة ​حرب تموز​ 2006.

و أوضح فاضل أن إسرائيل تواصل الإعتداء على لبنان براً وبحراً وجواً، والمعادلة التي ترسّخت بعد العام 2000 باتت واضحة، والرد على الاعتداءات بالدفاع عن النفس لا يكون بالاكتفاء بتقديم شكوى إلى ​مجلس الامن​ بل عبر معادلة إن عدتم عدنا" وهي ما جعلت الاسرائيلي يفكّر الف مرة قبل أن يُقدم على عمل عسكري ضد لبنان.

وشدّد فاضل، على أن التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله استراتيجي وليس مصلحي ولم تشوبه أي شائبة منذ العام 2006 وحتى اليوم.

وعن مطالبة البعض بحصر السلاح بيد ​الجيش اللبناني​، أوضح فاضل أنه منذ زمن طالبنا ببحث ​الاستراتيجية الدفاعية​، ولكن للأسف البعض يريد الدخول الى هذا ​النقاش​ بهدف اضعاف قوة ومناعة لبنان، كما أن هناك من يريد استغلال الازمة الاقتصادية لخدمة اهداف البعض في الداخل والخارج عبر استخدام عناوين مختلفة هدفها ضرب ​المقاومة​.

واضاف: في المبدأ العام لا يجوز أن يكون هناك جيشين في بلد واحد، ولكن هل المقاومة طرحت نفسها بديلاً عن الجيش؟ وهل الجيش النظامي قادر على مواجهة قوة عسكرية وميدانية كإسرائيل؟"، معتبرًا أن "النقاش في الاستراتجية الدفاعية يجب أن ينطلق من الاعتراف بتعدّي اسرائيل ومن انها عدو للبنان.

من جهة أخرى، لفت فاضل الى أن "لبنان يعيش ثلاث أزمات، إقتصادية ومالية ونقدية، وهذه الأزمات لها شقين ، داخلي وخارجي.

وتابع : في الشق الخارجي، هناك رغبة لدى بعض الدول لمساعدة لبنان، ولكن ​الدولة​ لم تتعاون بتطبيق الاصلاحات، ومن جهة ثانية بعض الخارج لديه ارادة بفرض شروط سياسية على لبنان عبر اضعافه وتطويقه، وذلك لاهداف لها علاقة بمواضيع متعددة منها: المقاومة، ​ملف النفط​ و​الغاز​، اللاجئين الفلسطيين و​النازحين السوريين​، اعادة اعمار سوريا، وغيرها من الملفات.

واكد فاضل أن في الشق الداخلي، هناك سببين، الاول متعلق بالفساد المستشري الذي يُعيق ويجابه أي عملية اصلاحية، وذلك عبر المنظومة التي ترسّخت منذ العام 1992، وهي في الحقيقة قائمة على تحالف جهنمي بين المليشيات وأصحاب رأس ​المال​ المتوحش الذي حوّل لبنان من بلد مُنتج الى ريعي"، مشيرًا الى أن "السبب الثاني يتماهى مع الخارج، فنجد البعض يستخدم الأزمة الاقتصادية في خدمة اهداف الخارج من خلال التصويب على التيار الوطني الحر، وهنا أستشهد بكلام ​السفير الاميركي​ الأسبق في لبنان ​جيفري فيلتمان​ الذي أكدّ بوضوح إبّان حِراك 17 تشرين، بأنّ التصويب على التيار ورئيسه يخدم الهدف الرئيسي بإضعاف حزب الله من خلال تهشيم حليفه المسيحي الأول وصولًا الى ​الانتخابات النيابية​ في العام 2022.

وفي الختام، اعتبر فاضل اننا أمام خيارين في مواجهة الحصار الاقتصادي على لبنان، اما الاستسلام، أو المقاومة التي تحتاج إلى صبر من جهة، و​محاربة الفساد​ واسترداد الاموال المنهوبة من جهة اخرى"، معتبرًا أن "اي مبلغ يتم استرداده ويدخل الى خزينة الدولة يساعد لبنان على الصمود الى حين الوصول الى اتفاق كبير يؤدي الى فك الحصار.

ورأى فاضل أن "حزب الله ليس داعمًا لنا في معركة محاربة الفساد رغم تفهِّمنا لبعض الاعتبارات والاولويات لديه، وانا اؤمن بصلابة الحزب وقدرته ويجب أن يكون معنا ومع نفسه في هذه المعركة، لان خطر الفساد يطال كل شيء بما فيه المقاومة، والتوازن العسكري مع اهميته ليس كافيًا إذا كانت البيئة الداخلية جائعه".
رقم : 877317
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