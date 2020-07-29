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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 14:38

ايران: تسجيل 2636 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 259 الفا

ايران: تسجيل 2636 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 259 الفا
وقالت لاري اليوم الاربعاء في تصريحها الصحفي اليومي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2636 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 298909 شخصا من ضمنهم 4027 في حالة حرجة وهم الان يخضعون للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ 259116 شخصا فيما تم تسجيل 196 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 16343 شخصا.

وتابعت المتحدث بانه تم لغاية الان اجراء مليونين و 405 الاف و 862 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واوضحت بان محافظات؛ طهران ومازندران وكلستان وفارس وآذربیجان شرقي واردبیل واصفهان والبرز وایلام وخراسان رضوي وکرمان وخراسان شمالي وسمنان ولرستان وهرمزكان، هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات آذربیجان غربي وخوزستان وبوشهر وجهارمحال وبختیاري وزنجان وهمدان وکهكیلویة وبویراحمد ومرکزی ویزد وكیلان وقم، هي الان في حالة الانذار.
رقم : 877332
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