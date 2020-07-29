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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 14:43

الأوقاف اليمنية تدين منع النظام السعودي فريضة الحج

الأوقاف اليمنية تدين منع النظام السعودي فريضة الحج
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن منع الحج هذا العام خطة ممنهجة في سياق الدور المكشوف الذي يقوم به النظام السعودي في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني.
وأضافت "لقد كان أحرى بالنظام السعودي بدل منع الحج أن يقوم بالمعالجات الصحيحة التي من شأنها ان توفر المناخ الملائم لحجاج بيت الله الحرام".

وأكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن منع الحج بعد ان رفعت كثير من دول العالم قيود الحجر الصحي بما فيها السعودية نابع عن سابق إصرار وترصد والمستفيد أعداء الإسلام.

وأشارت إلى أن ما عاناه الشعب اليمي خلال 5 سنوات من العدوان ومن ضمنها منعهم من الحج أصبح يعم جميع المسلمين في تسييس واضح للحج.

وشددت على أن على أحرار العالم رفع الصوت عاليا امام الصلف السعودي فالسكوت عن هذا جريمة فالمسجد الحرام بيت الله والحج الركن الخامس للإسلام، لافتة إلى أنه بهذه التصرفات يصبح النظام السعودي فاقدا للأهلية والشرعية وغير مؤتمن على الحرمين الشريفين.

ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد الدول الإسلامية الى استنكار هذه الخطوة والعمل على رفع يد النظام السعودي عن المقدسات الإسلامية.
رقم : 877336
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