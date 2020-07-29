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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 14:44

520 إصابة ووفاة واحدة بـكورونا في فلسطين

520 إصابة ووفاة واحدة بـكورونا في فلسطين
وفي تقريرها اليوم حول مستجدات الجائحة، أشارت أنه تم تسجيل 74 حالة شفاء جديدة من الفيروس في أربع محافظات في الضفة الغربية، وهي سلفيت وبيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة.

ووصلت إجمالي الإصابات النشطة 8269 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.

وقالت "الصحة" إن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 174 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونبهت إلى أن 17 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوزعت الإصابات الجديدة؛ 211 إصابة في القدس، 250 إصابة، في الخليل، و16 في رام الله والبيرة، و3 إصابات في طولكرم، و12 في بيت لحم، و9 إصابات في جنين، و7 إصابات في نابلس، و4 إصابات في أريحا، و7 إصابات في قلقيلية وإصابة واحدة في سلفيت.
رقم : 877337
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