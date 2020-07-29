الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 14:49

اليونان: لا يوجد مسار متفق عليه للمفاوضات مع تركيا

اليونان: لا يوجد مسار متفق عليه للمفاوضات مع تركيا
وأوضح الوزير اليوناني أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي.

ويوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وذكر كالين في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بنّاء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

وأعلنت أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القاري، بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.
رقم : 877339
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
29 تموز 2020
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
29 تموز 2020
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
29 تموز 2020
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
29 تموز 2020
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
28 تموز 2020
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
28 تموز 2020
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
28 تموز 2020
روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلباً قدمه الأميركيون للتفاوض
28 تموز 2020
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
27 تموز 2020
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس