وكشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة أن 110 مستوطنين اقتحموا "الأقصى" منذ صباح اليوم، وتجولوا في باحاته.



وأطلقت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى نداء للرباط وتكثيف الوجود في المسجد المبارك في يوم عرفة وأداء صلاة عيد الأضحى في ساحاته.



ودعت اللجان المواطنين كافة، وخاصة المقدسيين وأهالي الداخل المحتل لنيل أجر الرباط والثبات في الأقصى بالصلاة فيه وإعماره، وصد الاعتداءات التي يخطط لها المستوطنون.



وأهابت اللجان بكل الأحرار والشرفاء بالوجود في المسجد الأقصى من فجر الخميس

المقبل الذي يوافق يوم عرفة حتى صلاة الجمعة أول أيام عيد الأضحى لحمايته من مخططات المستوطنين باقتحامه بدعوى ما يسمى "بذكرى خراب الهيكل".