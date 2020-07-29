الإعلام اليمنية تدعو للمشاركة في حملة تغريدات جريمة منع الحج

صنعاء (اسلام تايمز )- دعت وزارة الإعلام اليمنية، إلى المشاركة في حملة التغريدات على تويتر، التي تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم، للتنديد بجريمة منع الحج هذا العام التي أقدم عليها النظام السعودي.