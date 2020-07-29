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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 14:58

كوخافي يروي احداث شبعا و'الخلية' التي نزلت من السماء!

كوخافي يروي احداث شبعا و
وذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي ، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال تستعد لرد من تنظيم “حزب الله”، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال “ستفعل كل ما في وسعها” كي لا تصل إلى الحرب.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن كوخافي قوله: “أن الهدف من صد الهجوم الأخير، هو التشويش عليه، وليس تصفية الخلية؛ حتى لا يُسبب ذلك حرجاً لـ (حزب الله) ويُلزم برد كبير وتصل الأمور للحرب”، وفق تعبيره.

وأضاف كوخافي : “نحن نستعد لرد (حزب الله) وسنفعل كل ما في وسعنا حتى لا نصل إلى الحرب”.

ولا يزال الهدوء الحذر يسود الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، بعد العملية العسكرية التي نفذتها قوى الاحتلال في مزارع شبعا والتي قام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على نفسه متصورا خلية حربية نلت من السماء لقتاله في حين نفى حزب الله نفيا قاطعا قيامه بعملية عسكرية عصر أول أمس الاثنين، مما تسبب بالاحراج للكيان الاسرائيلي.

في حين نقلت وسائل اعلام عبرية عن مسروليين اسرائيليين ان العملية كلها حدثت نتيجة خطأ ارتكبته مجندة اسرائيلية جديدة اطلقت النار بشكل عفوي فيما حسبته خلية لحزب الله وهي رواية تحاول تبرير ماحدث من اطلاق نار في مزارع شبعا
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن حالة التأهب القصوى، تستمر في صفوف جيش الاحتلال، وخاصة في سلاحي الاستخبارات والجو.
رقم : 877346
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