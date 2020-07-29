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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 17:28

مناورات الرسول الأعظم 14... انجازات الأولى من نوعها عالمياً

 وافاد مصدر انه في اليوم الثاني لمناورات "الرسول الاعظم (ص)" الـ 14 الكبرى، قامت القوة الجوفضائية من خلال استخدام تكتيكات ومعدات حديثة باستعراض جانب من قدراتها الواسعة في مواجهة التهديدات المعادية المفترضة.

ومن المنجزات المهمة للقوة الجوفضائية في هذه المرحلة من المناورات اطلاق ناجح لصواريخ باليستية من أعماق الارض بصورة مستترة تماما كانجاز مهم يتحدى اجهزة الاستخبارات المعادية في اي مواجهة محتملة.

وفي المرحلة النهائية لهذه المناورات التي جرت في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز نفذت الطائرات المسيرة للقوة الجوفضائية هجوما على انموذج محاك لحاملة طائرات معادية استهدف جسر القيادة فيه.

ومن ضمن هذه المناورات فقرة مهمة ألا وهي ضرب اهداف العدو المفترض التي تمت محاكاتها بصورة اصغر بكثير من احجامها الحقيقية بمختلف انواع القنابل الذكية.

وأيضا جرى  تمرين خوض الحرب من قبل القوة الجوفضائية والقوة البحرية للحرس الثوري معا عبر تشكيل منظومات القيادة والسيطرة المشتركة ومزج التكتيكات واساليب القتال، من اجل مباغتة العدو.

كما تم بنجاح تنفيذ عمليات صاروخية باطلاق صاروخي ارض-ارض من طراز "فاتح" و"هرمو" وصاروخ باليستي نحو الاهداف المرسومة وكذلك تنفيذ نيران الدفاع الجوي النقطي.

وشهد اليوم الثاني للمناورات عمليات صاروخية "سطح-سطح" و"ساحل –بحر" واطلاق نيران مدفعية ثقيلة وكذلك عمليات زرع الالغام الهجومية لقطع خطوط المواصلات المعادية. 

كما شهدت المناورات اطلاق نيران مختلف انواع البنادق الرشاشة وقذائف "آر بي جي" والاسلحة الخفيفة من قبل القوات القتالية الجهادية في الخطوط والحصون المحيطة بالجزر، لتستعرض مرة اخرى العزم الراسخ لقاطني الحدود الابطال في الدفاع عن حياض الوطن.

ومن ضمن المناورات أيضة قامت مقاتلات الحرس الثوري من طراز سوخوي -22 بقصف أهدافا محددة سلفا بقذائف مجنحة في جزر فارور وتم تدميرها بالكامل.

كما تم بنجاح تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة من طراز "شاهد 181، مهاجر، وباور على أهداف العدو الافتراضي وتدمير المواقع المحددة مسبقا.
 
رقم : 877372
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