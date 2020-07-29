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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 18:01

الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي

الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي
لافرنتييف نقل للرئيس الأسد، وعبره للشعب السوري، تهنئة الرئيس بوتين بنجاح انتخابات مجلس الشعب السوري التي أجريت مؤخرا، الأمر الذي يؤكد دعم الشعب السوري لنهج الدولة لتحقيق الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية.
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي
وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا حيث تم التأكيد على أن مواصلة بعض الدول لسياساتها العدوانية وخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تجاه الشعب السوري وتدخلها المستمر في شؤونه هو العامل الرئيسي في استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق السورية وما ينتج عن ذلك من تقويض للاستقرار وأخطار تهدد حياة السوريين ومعيشتهم بشكل خاص، واستقرار المنطقة ككل بشكل عام.
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي
اللقاء تناول أيضا التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف الشهر المقبل وضرورة عمل مختلف الأطراف الدولية لتوفير الأجواء المناسبة لقيام اللجنة بعملها وفق المبدأ الذي شكلت على أساسه ألا وهو بقيادة وملكية سورية ودون أي ضغوط للتأثير على سير عملها.

الجانبان أكدا خلال اللقاء عزمهما مواصلة وتكثيف العمل المشترك ومتابعة تطوير العلاقات الثنائية وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سورية والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري ومساعدته في مواجهة نتائج هذه العقوبات بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا.
رقم : 877377
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