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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 18:04

إيران تزيح الستار عن أول مضخة هيدروليكية لآبار النفط

إيران تزيح الستار عن أول مضخة هيدروليكية لآبار النفط
وفي هذا السياق، أوضح مساعد مدير منظمة منطقة أروند الحرة لشؤون الإستثمارات والمهن، سيد علي موسوي، ان هذا الإنجاز الوطني تم بائتمان قدره 100 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب التسعيرة الحكومية) وأتاح فرص عمل لـ 9 آلاف شخص بشكل مباشر وغير مباشر في البلاد.

وتابع موسوي، ان شركة إيرانية قائمة على المعرفة قامت بإنتاج الجيل الأول من المضخات الهيدروليكية السطحية متعددة المراحل ومزدوجة المفعول لاستخراج ونقل النفط والغاز، والتي دخلت دائرة الإنتاج في المناطق اليابسة في البلاد لإعادة تشغيل آبار النفط والغاز غير المنتجة.

وأضاف، ان هذا الإنجاز سيحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد في المجالات الفنية والهندسية لصناعة النفط.

وأشار الى إن إنتاج كل واحدة من هذه المضخات يحقق وفورات في النقد الأجنبي بقيمة أربعة ملايين دولار لصناعة البلاد.

وبين ان من خلال تدشين هذا المشروع الصناعي، توفر إمكان إعادة صيانة وتأهيل آبار النفط الميتة والمغلقة، موضحا أن تصنيع كل واحدة من هذه المضخات يؤدي الى زيادة الإنتاج بواقع 5 الاف برميل.
رقم : 877379
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