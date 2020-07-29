الحركة الإسلامية في بيت المقدس تدعو لشد الرحال للأقصى يوم عرفة

وأكدت الحركة الإسلامية في بيان لها على ضرورة المشاركة الواسعة للرباط في الأقصى، وقالت: "ليكتب على أيدي المرابطين مراغمة الاحتلال وقطعان مستوطنيه وردهم خائبين مدحورين".



وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة دعا المقدسيين في وقت سابق لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في يوم عرفة، محذراً من الخطورة الكبيرة التي تحملها اقتحامات المستوطنين على المسجد الأقصى، والتي يسعى الاحتلال من خلالها لفرض واقع جديد فيه.



وقال صبري: "إن الاحتلال يتخذ من المناسبات الدينية الكثيرة لدى اليهود مبرراً لتكثيف اقتحام المسجد، وفرض سيادة إسرائيلية عليه بعد أن فشلوا في هبة البوابات عام 2017".