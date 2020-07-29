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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 18:10

طهران ترحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

طهران ترحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

وهنأ عباس موسوي الإخوة والأخوات المسلمين في أفغانستان بمناسبة عيد الأضحى ، مرحبا بإعلان طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ، واصفا إياه بأنه خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار في هذا البلد.

وقال "نأمل أن يساعد هذا الإجراء الذي تقوم به طالبان في خلق المناخ اللازم للحوار والتفاهم " واضاف نامل اانطلاق الحوار بين الافغانيين برعاية الحكومة الافغانية وبمشاركة جميع الفصائل السياسية بما في ذلك طالبان ، لإيجاد حل سلمي والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين على أساس الدستور والهياكل الديمقراطية في جمهورية افغانستاان الإسلامية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم دفع الحوار الأفغاني الأفغاني إلى الأمام بناء على طلب الأطراف المتصارعة .

وأعلنت حركة طالبان مساء الثلاثاء وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في مختلف انحاء أفغانستان وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وحثت أعضاءها على عدم مهاجمة القوات الحكومية الأفغانية.
رقم : 877383
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