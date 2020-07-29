ماذا وراء عزم امريكا نشر قوات قرب حدود روسيا؟

وذكر إسبر إن عددا من الوحدات الأمريكية سيستمر في الانتشار على أساس التناوب "في الشرق وفي منطقة البحر الأسود" من أجل "تعزيز الاحتواء" لروسيا وضمان أمن الحلفاء في الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو.