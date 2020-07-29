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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 20:21
لاريجاني يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية
ويخضع لاريجاني للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بالمستقرة.
يذكر أن لاريجاني أصيب في أبريل المنصرم بالفيروس وخضع للحجر الصحي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
877410
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