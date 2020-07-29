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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 20:23

وزير الإعلام اليمني يدين منع المسلمين من أداء فريضة الحج

وزير الإعلام اليمني يدين منع المسلمين من أداء فريضة الحج
واعتبر ناطق الحكومة اليمنية منع النظام السعودي المتعمد للحجاج من أداء فريضة الحج، جريمة بحق المسلمين وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام.

وأكد الوزير الشامي أن الأماكن المقدسة حق لكل المسلمين ومنعهم من الوصول إليها تحت أي مبرر جريمة وتنكر للدين.. مبينا أن السكوت عن هذه ذلك، يعتبر تمكينا للمشروع الصهيوني الذي يٌريد فصل الأمة عن دينها والسيطرة على مقدساتها.

واستنكر تعمد النظام السعودي التعامل مع الأراضي المقدسة مكة والمدينة كملك خاص. لافتاً إلى أن هذا النظام ينفذ أجندة أمريكية صهيونية في صد المسلمين عن أداء هذه الفريضة التي تمثل أكبر مؤتمر سنوي للمسلمين على وجهة المعمورة.

وبين أن الصمت عن إفراغ الحج من مضمونه الحقيقي من قبل المسلمين في الأعوام السابقة فتح الشهية للصهيونية وحلفائها من آل سعود للوصول إلى ارتكاب هذه الجريمة.

ودعا ناطق الحكومة، حكومات وشعوب العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من جريمة النظام السعودي في منع فريضة الحج واستهتاره بالأماكن المقدسة.. محذرا من أن الصمت والتخاذل سيجر المسلمين إلى نكبات ربما ستكون أكثر جٌرما مما يحصل اليوم وسيكون الجميع شركاء في الجريمة.
رقم : 877411
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