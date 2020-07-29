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الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 20:26

ما هي رسائل مناورات "الرسول الاعظم 14" ؟

ما هي رسائل مناورات "الرسول الاعظم 14" ؟
نظرة عابرة على المناورات التي اجراها حرس الثورة الاسلامية واختبار مختلف الاسلحة المتطورة فيها ، تشير الى انه حتى لو نجحت امريكا في تمديد الحظر التسليحي على ايران الخريف القادم ، فان مثل هذا الحظر لن يؤثر ابدا على الجهوزية العسكرية لايران ولن يقلل من دورها الرائد على الصعيد الاقليمي.

-المناورات شهدت عرض اسلحة ايرانية فريدة من نوعها على الصعيد الدولي ، مثل اطلاق الصواريخ من تحت الارض ، لينكشف مرة اخرى للجميع فشل الاعداء في الحصول على معلومات بشان القدرات الوطنية الايرانية في مجال انتاج الاسلحة .

-اما المنطقة الجعرافية التي جرت فيها المناورات فهي ايضا تحمل رسالة في طياتها مفادها ، ان ايران لن تعترف باي خط احمر لضمان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز .

-صناعة مجسم ضخم شبيه بحاملة الطائرات الامريكية واستهدافه بنجاح خلال هذه المناورات ، هو الاخر حمل رسالة واضحة لاسيما للقوات الخارجية المتواجدة في الخليج الفارسي مضمونها ان مهمة ضمان امن الخليج الفارسي هي مهمة اقليمية فقط ، وفي نفس الوقت سيتم التصدي بحزم وقوة لاي عدوان محتمل .
رقم : 877414
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