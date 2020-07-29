الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 تموز 2020 ساعة 22:00

عندما تتحول قواعد أمريكا وحاملات طائراتها الى مكسر عصا

عندما تتحول قواعد أمريكا وحاملات طائراتها الى مكسر عصا
هذا الصلف الامريكي في التعامل مع الشعوب لم يعد مجديا مع الشعب الايراني، الذي كشف خلال مناورات الرسول الاعظم في الخليج الفارسي عن جانب ضئيل من قدراته العسكرية، وهذا الجانب الضئيل دفع القوات الامريكية الارهابية في قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الامارات الى الاختباء خوفا من استهدافهم!.

هذه الحقيقة كشف عنها مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية، حمدي الخشالي، الذي اكد ان العسكريين الامريكيين في القاعدتين تلقوا اوامر بالاختباء داخل مبان محصّنة، بعدما أظهرت مؤشرات أن "صاروخاً بالستياً إيرانياً، قد تم إطلاقه، وربما يكون طريقه نحو القواعد".

حاملات الطائرات التي تعتبر وعلى مدى عقود رمز تفوق وقوة امريكا في العالم ، تحولت في مناورات الرسول الاعظم الى فرصة ثمينة لاذلال امريكا بعد تمزيقها بصواريخ قوات الحرس الثوري الايراني، اما القواعد الامريكية العسكرية التي كانت كالكابوس يجثم على صدور الشعوب، تحولت الى كوابيس لامريكا، فهي اقرب للايرانيين من حاملات الطائرات، بعد ان نشر الحرس الثوري الايراني صورا فضائية ارسلها القمر الاصطناعي الايراني "نور".

المفاجئة التي ما كانت تخطر على بال الامريكيين الارهابيين لم تكن تدمير مجسم حاملة طائراتهم، بل بالصواريخ التي خرجت من من باطن الارض ، فكانت بمثابة تاكيد على تصريحات سابقة لقادة الحرس الثوري الايراني، بأن ايران بنت مدنا صاروخية على امتداد ساحل الخليج الفارسي وبحر وعمان ، وان الايرانيين اقرب الى الامريكيين مما يتصورون.

القواعد العسكرية وحاملات الطائرات والسفن الحربية التي كانت يوما ما تهديدا لايران، حولها الايرانيون الى تهديد لامريكا، في السابق وقبل ان يجود الزمن بخريجي مدرسة الحسين (ع) من عشاق الشهادة، كان مجرد وجود هذه القواعد والحاملات تجعل اقوى دول العالم تفكر الف مرة قبل ان تعترض على امريكا في أمر ما، أما اليوم فالابطال في الحرس الثوري الايراني، ينظرون الى هذه القواعد وحاملات الطائرات كأهداف للرماية ليس اكثر، ولا خيار لامريكا الا ان ترحل، ففزاعتها لم تعد تخيف الايرانيين فحسب بل اصبحت مكسر عصا.
رقم : 877425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
مناورات الحرس الثوري.. مهاجمة اهداف برية بقذائف مجنحة
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
ما هو سبب قلق قادة ‘‘ اسرائيل‘‘ من استدارة طهران نحو الشرق؟
29 تموز 2020
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
ماذا لو استغلت حماس الفرصة ؟
29 تموز 2020
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
ما هو مآل اتفاق "الرياض 2" بشأن اليمن ؟
29 تموز 2020
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
جنرال ‘‘إسرائيلي‘‘: حزب الله غيَّر قواعد الاشتباك
29 تموز 2020
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
الحرس الثوري يجري تمرينا على تدمير حاملة طائرات اميركية
28 تموز 2020
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
ماذا وراء انعدام الأمن عند أبواب العاصمة العراقية؟
28 تموز 2020
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة
28 تموز 2020
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
الجيش الذي لا يقهر.. هزمه بيان وصمت
28 تموز 2020
روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلباً قدمه الأميركيون للتفاوض
28 تموز 2020
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
استهداف الجيش ‘‘الاسرائيلي‘‘ بصواريخ موجهة من جنوب لبنان
27 تموز 2020
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
الدفاع الايرانية تزيح الستار عن برج مراقبة جوية متنقل
27 تموز 2020
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
الجانب الخفي من إلغاء زيارة الكاظمي الى الرياض
27 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس