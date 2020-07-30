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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 07:53

​​​​​​​قلق أميركي من حضور صيني لافت في الموانئ الايطالية

​​​​​​​قلق أميركي من حضور صيني لافت في الموانئ الايطالية
وقال أيزنبرغ ،أمس الأربعاء، أن "الموانئ جزء أساسي من البنية التحتية بالنسبة لإيطاليا، وهناك موانئ كبيرة وهامة عديدة، وقد زرت مؤخرا تريستي والبندقية، وكنت في جنوة".

واضاف السفير الأمريكي الى أن "هناك خوف من أن الصينيين يريدون دخول أهم الموانئ والبنى التحتية"، واختتم محذرا من "أنهم نجحوا في أماكن أخرى، وهناك قلق على أمن هذه الموانئ" حسب زعمه.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أُمرت الصين القنصلية الأميركية في شينغدو بإغلاق أبوابها الاثنين؛ ردًّا على إغلاق البعثة الصينية في هيوستن بولاية تكساس.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء الماضي، من الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة بعدما أمر الطرفان بإغلاق قنصليتي بلديهما.
رقم : 877455
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