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الخميس 30 تموز 2020 ساعة 08:30

اعتقال 936 حاجا في السعودية

اعتقال 936 حاجا في السعودية
وصرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ ، وماتقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح ؛ فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين .

بدأ حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة مناسك الحج وسط إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا، حيث ويؤدي مناسك الحج هذا العام نحو 10 آلاف مقيم مقارنة بنحو مليونين و500 ألف حاج حضروا العام الماضي، وانتقدت العديد من الدول والمنظمات الإسلامية منع السعودية للحجاج القادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا.
رقم : 877461
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