الفياض: حكومة الكاظمي داعمة وساندة لوجود الحشد الشعبي

وقال الفياض في مقابلة متلفزة، ان “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية واحد الاذرع الاساسية في البلد”، مبينا ان “مؤسسة الحشد لها خصوصية من خلال انطلاقها وحربها وتضحاياتها”.



واضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي ان “الحشد ماضٍ في تثبيت وجوده وهو يتجذر في بنية الدولة العراقية وليس للحشد اي مهام خارج العراق وهو خاضع لمنظومة الاوامر الداخلية”.



وتابع الفياض ان “الحشد نهض بمهام غير امنية وساند وزارات الموارد المائية والصحة وغيرها، وقرار انطلاق الحشد بدأ من المرجعية وثبتته الحكومة العراقية”، مبينا ان “حكومة الكاظمي داعمة وساندة لوجود وبقاء الحشد الشعبي”.



ولفت الى ان “الضغوط الخارجية على الحشد مجرد تمنيات واحلام لا يمكن ان تتحقق”.